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Şeker Hoca kimdir neden öldü Celal Tilgen kaç yaşındaydı?

Malatya'da Şeker Hoca lakabıyla anılan Celal Tilgen koronavitüs nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. Emekli din görevlisi olan Celal Tilgen verdiği vaazlarla sık sık gündem olmuştu. Peki kimdir Malatya'nın Şeker Hoca'sı Celal Tilgen işte hayatı.

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MALATYA'da Şeker Hoca lakabıyla anılan Celal Tilgen koronavirüse yenik düştü ve 69 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan bu haberden sonra birçok kişi Şeker Hoca'nın hayatını merak etti. Verdiği vaazlarla sık sık gündem olan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti. İşte Şeker Hoca'nın hayatı...

Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haber bugün geldi. Malatya'da, Şeker Fabrikası Camii'nde, uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Celal Tilgen (69),rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tilgen'in Covid-19 rahatsızlığından vefat ettiği öğrenildi.

2009'da maskeyle vaaz vermişti: İHA'da yer alan habere göre görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.

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