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Giresun hava durumu 15 günlük yağmur ne zaman bitecek?

GİRESUN hava durumu için meteorolojinin günler öncesinden verdiği tahmin tuttu ve Giresun'da sağanak yağış başladı. Saatlik hava durumu tahminine göre Giresun'da yağışlar bugün yer yer etkisini arttırarak devam edecek. Giresun hava durumu 24 derece olacak. 15 günlük hava durumu raporuna göre yağışlar devam edecek.

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GİRESUN hava durumu için meteorolojinin tahminleri tuttu ve sabah saatlerinde yer yer etkili olmak üzere sağanak yağış başladı.Giresun'da'da sıcaklık değerleri 25-25 derecelerde olmasına rağmen bugün güneş yüzünü göstermeyecek. Giresun haftalık hava durumuna göre yağışlar haftasonuna kadar devam edecek. Sıcaklıklar artacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Sıcaklıklar azalıyor: Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışlara aman dikkat:  Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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