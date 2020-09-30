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Kurallara uyan yok! Gaziantep'te koronavirüs cezası yağdı

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 303 kişiye idari para cezası kesildi.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden bin 303 kişiye idari para cezası kesildiği belirtildi.

Polislerin denetiminde, karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi ve kontrol edilen 157 iş yerinden biri hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

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