Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara değinerek, "Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa 'Azerbaycan'ın yanında olacağız' dedik. Azerbaycan isteği olursa gereğini yaparız." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk oldu. İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı.

Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor.

"Azerbaycan isteği olursa gereğini yaparız"

Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa 'Azerbaycan'ın yanında olacağız' dedik. Azerbaycan isteği olursa gereğini yaparız. Ama görüyoruz ki Azerbaycan'ın kapasitesi yeterli. Aliyev de 'Gel baş başla kalalım. Ne olacağını gör.' diyor. "Başka ülkeler karışmasın. Topraklarımı geri alacağım Benim gücüm var." demektir bu.

Ermenistan başka ülkelerden destek bulmasaydı bu cesareti bulamazdı. Azerbaycan'ın gücü yeter. Kapasitesi var. Bakü, Türkiye'ye ihtiyaç duyarsa biz varız.

"Çözüm için bir önerin var mı? Yok"

Ateşkes ve Ermenistan derhal Azerbaycan topraklarından çekilsin demeleri gerekiyor. Bunu diyorlar mı? Hayır. 'Diplomasiye dönelim' diyorlar. 30 yıldır diplomasiye dönüldü mü? Hayır. Çözüm için bir önerin var mı? Yok. Nasıl çözülecek bu sorun.

AB liderler zirvesi

Bu zirve Doğu Akdeniz zirvesi değil ki. Türkiye'nin de beklentileri var. 18 Mart mutabakatının güncellenmesi gerekiyor. Sorun devam ediyor. AB yükümlülüklerini yerine getirmedi, biz getirdik.

Gümrük birliği anlaşmasında somut adımlar bekliyoruz. Vize serbestisi konusunda Ukrayna vatandaşlarına tanınan esneklik bize de tanınmalı.

Terörle mücadele konusunda beklentilerimiz var. Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz bu zirvede. AB artık Türkiye'ye yönelik somut adımlar atması gerekiyor. Tek taraflı olmaz bu işler.

"Yunanistan ve Rum kesimi AB'yi rehin almış durumda"

Doğu Akdeniz'de konferans fikri bizden çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıktı. Başkalarının haklarında gözümüz yok ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz. Konferansta Kıbrıs'taki her iki devlet temsil edilmeli.

Yunanistan ve Rum Kesimi başka konuları bahane ederek AB'yi rehin almıştır. 'Bizi desteklemezseniz, Türkiye'ye yaptırım kararı almazsanız Belarus kararını veto ederiz' diyor Rum Kesimi. Bu oy birliği ile kararların alınması kuralı bu ülkeleri AB'nin diğer politikalarını da rehin almasına neden oluyor.