HDP'li Ferhat Encu'dan bir skandal paylaşım daha: Biji Hollanda

Eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, A Milli takımımızın Hollanda karşısında aldığı mağlubiyet sonrası skandal bir paylaşımda bulundu. Daha önce de benzer bir paylaşım Portekiz maçında yapan Encu'ya sosyal medyadan tepki yağdı.

Abone ol

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli takımımız 2-1'lik mağlubiyetle turnuvadan elendi. Türkiye 35. dakikada Samet Akaydın'ın golüyle öne geçse de, Hollanda 70. dakikada Stefan De Vrij'in, 76. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle galibiyeti yakaladı.

Büyük üzüntünün yaşandığı yenilgiden sonra siyasilerin de sosyal medya paylaşımları peş peşe geldi. En dikkat çeken paylaşımlardan biri de Eski HDP Milletvekili Ferhat Encu'nun X platformundan yaptığı paylaşım oldu.

Daha önce Portekiz'e 3-0 mağlup olmamızın ardından "Biji Portekiz" Encu, bu kez yine aynı paylaşımı yaptı.

HDP 26. Dönem Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, Hollanda yenilgisi sonrası "Biji Hollanda" yazdı.

Ferhat Encu kimdir?

Paylaşım ardından Ferhat Encü hakkında araştırmalar başladı. Peki, Ferhat Encu kimdir?

25. ve 26. dönem Şırnak milletvekili Ferhat Encü 5 Ağustos 1985'te Şırnak, Roboski’de doğdu. Lise mezunu olan Encu, 7 Haziran seçimlerinde, 25. Dönemde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Şırnak Milletvekili seçildi. Ardından yapılan 1 Kasım seçiminde de 26. Dönem HDP Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

4 Kasım 2016'da Şırnak'ta tutuklanan Encu hakkında, Roboski katliamının ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9 Haziran 2017'de hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na muhalefet" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası kararı verildi. Bu ceza 19 Ekim 2017 tarihinde onandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan 609 sayfalık iddianamede 5 yıl siyasi yasak istenen isimler arasında yer aldı.