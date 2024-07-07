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Murat Gevrek’in 'Barış Alper' paylaşımı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Murat Gevrek’in 'Barış Alper' paylaşımı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. 

Eski İl Müdürü Gevrek, Montella'nın Barış Alper'i 90 dakika oyunda tutmasına sinirlenip sosyal medyadan Barış Alper Yılmaz'a küfür etti.

Gevrek, X hesabından "#Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz .... belanı ....." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan açıklama geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.

Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.

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