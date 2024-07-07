Montella seyretti Hollanda attı Uğur Meleke: Karnesindeki ilk kırık

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti. Oyuncu değişikliklerinde geç kalan Montella eleştiri konusu oldu. Yazar Uğur Meleke, "Montella’nın bence ruhen kenarda olduğu 4 maçta en zayıf notu, dün Berlin’de 60’la 75 arası değişiklik yapmaması oldu. " dedi.

Abone ol

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

Futbolcuların mücadele gücü alkış alırken, İtalya hoca Montella'nın perfarmansı tartışma konusu oldu.

Karşılaşmayı "Tekmeye kafa sokan adamlar" başlıklı yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Montella'ya tatlı sert eleştirilerde bulundu:

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, günahıyla-sevabıyla bence büyük toplamda güzel bir turnuva geçirdi. Onu Amerika ’2026’da da ulusal takımımızın başında görmek isterim. 5 maçlık karnesine bakarsak, bence Portekiz müsabakasında sahada yoktu. Oradaki tuhaflıkların ‘Montella üzeri’ olduğuna inandığımı daha önce yazmıştım zaten.