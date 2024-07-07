Toyota'nın Proace City ailesi yenilendi

Toyota'nın yenilenen modeli Proace City, lansmana özel 1 milyon 195 bin liradan başlayan fiyatlarla Toyota Plazalar'da yerini aldı

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Toyota Professional ürün gamına ait Proace City modeli, yenilenerek Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın yenilenen modeli Proace City, lansmana özel 1 milyon 195 bin liradan başlayan fiyatlarla Toyota Plazalar'da yerini aldı.

Serinin yenilenen yüzlerinden Proace City Cargo modeli ise çok yakında Toyota Plazalar'da yerini alacak.

Yenilenmiş dış tasarımı ve binek otomobilleri aratmayan kabini ile Proace City, hem özel hem de iş odaklı kullanım için çözümler sunarken, fonksiyonel ve kullanıcı dostu özellikleri ile Proace City Cargo, kullanıcılarının iş hayatını daha da kolaylaştırıyor.

Tamamen yenilenmiş ön yüzleriyle modern ve dinamik bir görünüm yansıtan Proace City ve Proace City Cargo, aynı zamanda kullanıcı odaklı tasarlanmış kabinlerinde, üst düzey kalite ve kapsamlı güvenlik donanımlarına sahip.

Yüksek verimliliğe sahip motorlar

Proace City ve Proace City Cargo, yüksek verimliliğe sahip 1,5 litrelik dizel motorla donatıldı. Düşük yakıt tüketimi ve yüksek verimliliği ile 1,5 litre dizel motor her ihtiyacı karşılıyor.

Proace City modelinde 130 HP güç ve 300 Nm tork üreten 1,5 litrelik dizel motor, 8 ileri otomatik şanzımanla standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte yük taşıma odaklı Proace City Cargo'da ise 100 HP ve 250 Nm tork üreten 1,5 litre dizel motor, 6 ileri manuel şanzımanla sunulacak.

Hem Proace City hem Proace City Cargo modelleri yüksek yük taşıma kapasiteleriyle de dikkati çekiyor. Yük taşıma odaklı geliştirilen Proace City Cargo, 3,9 metreküplük oldukça geniş bir yük bölümü ile sunulacak.

Buna ek olarak kullanıcılarına, yük bölümü hacmini 4,4 metreküpe kadar artıran akıllı yük taşıma çözümü 'Akıllı Kargo' özelliği gibi birçok farklı esnek taşıma çözümü sağlayacak.

5 kişilik yolcu kapasitesiyle birlikte yük taşıma konusunda da iddialı olan Proace City ise, 877 kilograma varan yük taşıma kapasitesi sunuyor.

Zengin standart donanımlarıyla sunuluyor

Toyota Proace City ve Proace City Cargo modelleri, zengin ve kapsamlı standart donanım özellikleriyle sunuluyor.

Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç donanım seviyesine sahip Proace City, konforlu bir SUV ile kullanışlı bir hafif ticari aracın özelliklerini bir arada sunuyor.

Proace City'de Elektronik Park Freni, konforlu Toyota Manhattan kumaş döşeme koltuklar, 1/3-2/3 katlanabilir arka koltuklar, arka park sensörleri, 10 inç multimedya ekranı ve 6 adet hoparlör standart olarak sunuluyor.

Versiyona göre sunulan panoramik cam tavan, ekranı, 10 inç dijital gösterge ekranı, çift bölgeli dijital klima ve direksiyon ısıtma gibi donanımlara da sahip. Yine versiyona göre sunulan bağımsız katlanabilen arka koltuklar, orta konsol saklama alanı ve 220V priz gibi donanımlar Proace City'i fonksiyonel ve çok yönlü bir araç haline getiriyor.

Vision ve Dream olmak üzere iki donanım seviyesiyle tercih edilebilecek Proace City Cargo, profesyonel kullanımda fonksiyonelliği ve konforu bir arada sunmayı hedefliyor.

Standart olarak klima, 5 inç dokunmatik radyo ekranı, monokrom gösterge ekranı ve 220V priz donanımlarının yer alacağı modelde, Dream donanım seviyesi ile sağ ve sol sürgü kapılar, elektronik park freni, iki yolcu koltuğu ve katlandığında masaya dönüşebilen orta yolcu koltuğu sunulacak.

180 derece açılabilen arka kapıları, güçlendirilmiş yük bölümü aydınlatması, yük bölümünde 8 adet yük sabitleme kancası, üst ve alt torpido gözleri ve orta zemin saklama alanı ile Proace City Cargo, pratiklik sağlıyor.

Ödün vermeyen güvenlik özellikleri

Toyota, binek araçlarındaki yüksek güvenlik standartlarını hafif ticari araçlarında da sunuyor. Proace City ve Proace City Cargo, üst düzey güvenlik özellikleriyle araç içerisindekileri ve araç dışındakileri maksimum oranda korumaya odaklanıyor.

Proace City Cargo modelinde sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, yan ve perde hava yastıklar, fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi, trafik işareti algılama sistemi, aktif şerit takip sistemi, hız sabitleme sistemi, hız sınırlayıcı, arka park sensörleri, lastik basınç uyarı sistemi, yokuşta kalkış destek sistemi ve araç denge kontrol sistemi standart olarak yer alacak.

Proace City modelinde ise tüm bunlara ek olarak versiyona göre 180 derece geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleme sistemi, gelişmiş trafik işareti asistanı, ön ve yan park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi ve otoyol sürüş destek sistemi de sunuluyor.

Hafif ticari araç segmentinde Toyota Professional farkı

Toyota Professional müşteri deneyimi ile birlikte Toyota hafif ticari araç kullanıcıları, Garanti ON kapsamında 10 yıl/160 bin kilometreye kadar olan garanti sisteminden yararlanabiliyorlar.

Toyota hafif ticari araç alan müşteriler için 2 yıl boyunca 7/24 yol yardımı hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor. Kullanıcıların araçlarının istenilen lokasyondan alıp bakımını yaptıktan sonra tekrar teslim edilmesini sağlayan Servis Vale Hizmeti ve Online Servis Randevusu gibi uygulamalarla müşterilerin hayatı kolaylaştırılıyor.