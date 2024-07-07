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Çok feci! Dağdan kopan kaya otomobile isabet etti, ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çok feci! Dağdan kopan kaya otomobile isabet etti, ölü ve yaralılar var

 Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağdan kopan kayanın isabet ettiği otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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O.T'nin kullandığı otomobilin üzerine, Tunceli-Erzincan kara yolunun Zağge mevkisinde kaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki D.D. ve A.K, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan D.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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