Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek verdi. Tekin, "Şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak" dedi.

Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

"Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine katılıyorum" ifadelerini kullanan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir. Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Görevleri bellidir: CHP’nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek. Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir.

Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak.

CHP’yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir.