Memişoğlu'ndan 'MR' tartışmalarına cevap: Ortalama bekleme süresi 9 gün

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda MR randevularına yönelik eleştirilere “Ortalama süre 9 gün” cevabını verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Meclis’te bakanlık bütçesi görüşülürken muhalefetin “MR randevuları aylar sonrasına veriliyor” eleştirilerine yanıt verdi. Türkiye genelinde MR için ortalama bekleme süresinin 9 gün olduğunu söyleyen Memişoğlu, bazı hastanelerde görülen uzun tarihlere ise “kontrollü randevu planlaması” açıklamasını yaptı. Bakan, ayrıca 2025’te yalnızca 412 hekimin yurtdışına gittiğini, önceki yıllarda gidenlerden 249’unun ise geri döndüğünü belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; aile hekimlerinin kliniklerini bakanlık olarak yaptıklarını, sigara bıraktırma tedavisinde kullanılan ilaçları isteyenlere ücretsiz verdiklerini söyleyen Memişoğlu, muhalefet vekillerinin geç tarihlere verilen MR randevularına ilişkin sözlerine ise, “Ortalama MR süresi 9 gün. 6 ay sonra randevu veren kontrollü vermiş olabilir. O başka bir şey” yanıtını verirken, ultrason için ortalama sürenin 5, BT için 2 gün olduğunu savundu.

Memişoğlu, yurt dışına giden hekimler tartışmasına ilişkin de, “233 bin hekimden 2025 yılında yurt dışında giden hekim sayımız sadece 412. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurtdışına giden hekimlerden 249’u 2025’te geri bizim sağlık sistemimize katılmış” diye konuştu.