BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  SAĞLIK

Memişoğlu'ndan 'MR' tartışmalarına cevap: Ortalama bekleme süresi 9 gün

Memişoğlu'ndan 'MR' tartışmalarına cevap: Ortalama bekleme süresi 9 gün

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda MR randevularına yönelik eleştirilere “Ortalama süre 9 gün” cevabını verdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Meclis’te bakanlık bütçesi görüşülürken muhalefetin “MR randevuları aylar sonrasına veriliyor” eleştirilerine yanıt verdi. Türkiye genelinde MR için ortalama bekleme süresinin 9 gün olduğunu söyleyen Memişoğlu, bazı hastanelerde görülen uzun tarihlere ise “kontrollü randevu planlaması” açıklamasını yaptı. Bakan, ayrıca 2025’te yalnızca 412 hekimin yurtdışına gittiğini, önceki yıllarda gidenlerden 249’unun ise geri döndüğünü belirtti.

 Cumhuriyet'te yer alan habere göre; aile hekimlerinin kliniklerini bakanlık olarak yaptıklarını, sigara bıraktırma tedavisinde kullanılan ilaçları isteyenlere ücretsiz verdiklerini söyleyen Memişoğlu, muhalefet vekillerinin geç tarihlere verilen MR randevularına ilişkin sözlerine ise, “Ortalama MR süresi 9 gün. 6 ay sonra randevu veren kontrollü vermiş olabilir. O başka bir şey” yanıtını verirken, ultrason için ortalama sürenin 5, BT için 2 gün olduğunu savundu.

Memişoğlu, yurt dışına giden hekimler tartışmasına ilişkin de, “233 bin hekimden 2025 yılında yurt dışında giden hekim sayımız sadece 412. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurtdışına giden hekimlerden 249’u 2025’te geri bizim sağlık sistemimize katılmış” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak
Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak
Komisyon İmralı'ya ne zaman gidecek? Hazırlıklar sürüyor
Komisyon İmralı'ya ne zaman gidecek? Hazırlıklar sürüyor
Ev sahiplerine kötü haber! Aidatlara zam dönemi geldi, farkı ev sahibi ödeyecek
Ev sahiplerine kötü haber! Aidatlara zam dönemi geldi, farkı ev sahibi ödeyecek
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye yolsuzluk ve Terörsüz Türkiye süreci uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye yolsuzluk ve Terörsüz Türkiye süreci uyarısı
Rıdvan Dilmen kesin konuştu, eğer doğruysa... "Bonservisine 20 milyon daha..."
Rıdvan Dilmen kesin konuştu, eğer doğruysa... "Bonservisine 20 milyon daha..."
Dünyada ilk kez insana bulaştı öldürdü! Yeni salgın alarmı
Dünyada ilk kez insana bulaştı öldürdü! Yeni salgın alarmı
İşte İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru!
İşte İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru!
Ülkenin Cumhurbaşkanı ABD'yi açıkça uyardı: "Savaş çıkar"
Ülkenin Cumhurbaşkanı ABD'yi açıkça uyardı: "Savaş çıkar"
Almanya’da 1 milyon kişilik sığınak planı devrede
Almanya’da 1 milyon kişilik sığınak planı devrede
12 çocuğuna verdiği isimleri duyan inanamıyor!
12 çocuğuna verdiği isimleri duyan inanamıyor!