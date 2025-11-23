Ev sahiplerine kötü haber! Aidatlara zam dönemi geldi, farkı ev sahibi ödeyecek

Son zamanlarda apartman ve site aidatları kiralarla yarışır hale geldi. Bunun üzerine vatandaşlardan gelen şikayetler de gün geçtikçe artmaya başladı. Uzmanlar, “Genel kurul kararı olmadan aidat artırılamaz” uyarısında bulundu. İşte kiracının ödeyeceği en fazla aidat tutarı...

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kritik süreç yaklaştı. Yılbaşının gelişiyle beraber birçok kalem grubu da zamlanacak. Bu kalem grupları arasında site aidatları yer alıyor. Birçok kiracı, kira bedelinin üstünde aidat öderken, uzmanlardan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yeni düzenlemeyle, aidat artışları artık keyfi bir biçimde yapılamayacak. Aidatlar, sadece kat malikleri genel kurulunda onaylanan bütçelerle belirlenecek ve süreç tamamen denetim altında olacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin bu kurallara uymaması halinde kat maliklerinin ve kiracıların itiraz etme hakkının bulunduğunu söyledi. Bu sayede aidat belirleme işlemleri daha şeffaf ve hesap verebilir hale gelecek.

KİRACIALRA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER

Yeni düzenlemenin kiracılar için getirdiği en dikkat çekici değişikliklerden biri, aidat yükümlülüklerinin artık kira bedeliyle sınırlı olması. Örneğin, 15.000 TL kira ödeyen bir kiracının aidat miktarı 20.000 TL’ye çıkarsa, kiracı yalnızca 15.000 TL’yi ödeyecek ve kalan 5.000 TL’lik fark ev sahibi tarafından karşılanacak. Özellikle lüks konut projelerinde yüksek aidatlar ile karşılaşan kiracılar için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacak.

EV SAHİPLERİNE DAHA FAZLA SORUMLULUK

Yeni düzenleme ile kiracılar, sadece günlük kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu tutulacak. Asansör yenileme, mantolama, güçlendirme gibi büyük çaplı harcamalar ve işçi kıdem tazminatları ise tamamen ev sahiplerinin sorumluluğuna bırakılacak. Yargıtay’ın önceki kararları da bu tür masrafların kiracılara yüklenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

HUKUKİ HAKLAR SAVUNULACAK

Kiracılar, hukuka aykırı aidat artışlarına veya masraf taleplerine karşı bir ay içinde dava açarak haklarını arayabilecekler. Ayrıca, kira sözleşmelerine eklenen "tüm aidat ve masraflar kiracıya aittir" gibi maddeler artık geçersiz sayılacak. Bu düzenleme, kiracıların hukuki haklarını daha etkin bir şekilde savunmalarına olanak tanıyacak.