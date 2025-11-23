BIST 10.923
Koç Holding'in hayalleri suya düştü, fabrikasını kapatıyor! KAP'tan açıklama geldi

Arçelik, Koç Holding bünyesindeki Tayland fabrikasının 1 Aralık 2025'te üretiminin durdurularacağını ve ardından kapatılacağını duyurdu. Fabrikada görev yapan çalışanların tüm kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek iş akitleri sonlandırılacak. KAP açıklamayı yaptı, işte detaylar...

Koç Holding'in küresel üretim stratejisinde son yıllarda Asya pazarına ağırlık veren Arçelik, Tayland'daki buzdolabı fabrikasını kapatma kararı aldı.

Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Rayong kentinde bulunan üretim tesisinin 1 Aralık 2025 itibarıyla faaliyetlerine son vereceğini bildirdi.

411 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ SONLANDIRILACAK

KAP açıklamasına göre, fabrikanın kapanmasıyla birlikte 411 çalışanın iş akdi sonlandırılacak. Arçelik, çalışanlara ödenecek kıdem tazminatı ve ihbar süresi ücretleri için yaklaşık 3 milyon dolarlık ödeme yapmayı planlıyor.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır."

Şirketin üretim süreçlerindeki yeni düzenlemenin 2026 yılına kadar kademeli şekilde devreye alınması öngörülüyor.

