Eski Devlet Başkanı Bolsonaro yaka paça tekrar tutuklandı!

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesinin talebi üzerine federal polis tarafından gözaltına alındı. Cezasını çekmeye başlamasına günler kala yapılan gözaltına, Bolsonaro'nun bileğindeki elektronik kelepçeye ‘merak ettiği için’ zarar verdiğini söylemesi sebep oldu.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezası alan ve halihazırda ev hapsindeki Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cezasını çekmeye başlamasına günler kala federal polis tarafından gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun Brezilya Yüksek Mahkemesinin talebi üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Bolsonaro'nun, aldığı 27 yıllık hapis cezasına yönelik tüm itirazlarının reddedilmesinin ardından gelecek hafta içinde cezaevine girmesi bekleniyordu.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yerel ve uluslararası basında çıkan haberlerde Bolsonaro’nun bileğindeki elektronik kelepçeye ‘merak ettiği için’ zarar verdiğini söylediği aktarıldı.

70 yaşındaki Bolsonaro’nun gözaltına alınırken yetkililere bu ifadeyi verdiği bildirildi. Bolsonaro’nun lehim havyasıyla siyah elektronik kelepçeyi bozmayı denediği, yetkililerin paylaştığı görüntülerde kelepçenin hâlâ bileğinde olduğu ancak hasar gördüğünün anlaşıldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.