BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  SPOR

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Abone ol

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

İkinci sırada başladığı yarışın start anında liderliği ele geçiren Verstappen, 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 20.741 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki etap öncesi liderliğini sürdürdü. Yarışı 4. sırada bitiren McLaren'ın Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 378, Verstappen ise 366 puanla Norris'i takip etti.

Norris'in şampiyonluğunu ilan etme şansının bulunduğu sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'si, 30 Kasım Pazar günü koşulacak.

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 378

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 291

5. Charles Leclerc (Monako): 222

Takımlar:

1. McLaren: 786

2. Mercedes: 423

3. Red Bull Racing: 391

4. Ferrari: 371

5. Williams: 117

ÖNCEKİ HABERLER
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak
Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak
Komisyon İmralı'ya ne zaman gidecek? Hazırlıklar sürüyor
Komisyon İmralı'ya ne zaman gidecek? Hazırlıklar sürüyor
Ev sahiplerine kötü haber! Aidatlara zam dönemi geldi, farkı ev sahibi ödeyecek
Ev sahiplerine kötü haber! Aidatlara zam dönemi geldi, farkı ev sahibi ödeyecek
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye yolsuzluk ve Terörsüz Türkiye süreci uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye yolsuzluk ve Terörsüz Türkiye süreci uyarısı
Rıdvan Dilmen kesin konuştu, eğer doğruysa... "Bonservisine 20 milyon daha..."
Rıdvan Dilmen kesin konuştu, eğer doğruysa... "Bonservisine 20 milyon daha..."
Dünyada ilk kez insana bulaştı öldürdü! Yeni salgın alarmı
Dünyada ilk kez insana bulaştı öldürdü! Yeni salgın alarmı
İşte İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru!
İşte İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru!
Ülkenin Cumhurbaşkanı ABD'yi açıkça uyardı: "Savaş çıkar"
Ülkenin Cumhurbaşkanı ABD'yi açıkça uyardı: "Savaş çıkar"
Almanya’da 1 milyon kişilik sığınak planı devrede
Almanya’da 1 milyon kişilik sığınak planı devrede
12 çocuğuna verdiği isimleri duyan inanamıyor!
12 çocuğuna verdiği isimleri duyan inanamıyor!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza