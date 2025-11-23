BIST 10.923
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye yolsuzluk ve Terörsüz Türkiye süreci uyarısı

CHP'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir videoyla seslenişte bulunarak partisinin aylardır yolsuzlukla anılması ve Terörsüz Türkiye sürecine dair tavrıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, partinin rüşvetlerle ve yolsuzluklarla anılamayacağını belirterek "Derhal arınmalıdır." dedi. Eski CHP lideri ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde CHP'nin de aktif olması gerektiğini belirterek ABD ve İsrail tehlikesini hatırlattı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında partisi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

"PARTİMİZİN 2 BÜYÜK MİSYONU VARDIR"

Kılıçdaroğlu, videosunda "Milletimize" notuyla şu ifadelerle seslendi:

"Partimizin 2 büyük misyonu vardır: Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur.

Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama -bakın büyük bir ama ile söylüyorum- CHP; rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.

"CHP İSRAİL VE ABD BELASINI BERTARAF ETMEK İÇİN SÜRECİN İÇİNDE OLMALI"

İkincisi: CHP, devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Doğu'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söylenecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz.

CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır.

Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak, çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir."

