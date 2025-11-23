BIST 10.923
Binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı

Avustralya'nın kuzeyini vuran Fina Tropikal Siklonu, binlerce ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı.

ABC News'ün haberine göre, "şiddetli tropikal siklon" olarak kaydedilen Fina, Avustralya'nın kuzeyini vurdu.

Özellikle ülkenin kuzeyindeki Darwin kentinde etkili olan Fina Tropikal Siklonu nedeniyle devrilen ağaçlar, bölgedeki elektrik hatlarına zarar vererek geniş çaplı enerji kesintilerine yol açtı.

Yetkililer, 19 bin 500 ev ve iş yerinin son 24 saattir elektriksiz kaldığını, bölgeye enerjinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca yetkililer, bölge sakinlerini hem elektrik hatlarından hem de devrilen ağaçlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Siklon nedeniyle yollara savrulan ağaç dalları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Darwin Uluslararası Havalimanı, siklon nedeniyle kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden uçuşlara açıldı.

