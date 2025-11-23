2'nci kattan düştü! Kafe tentesinde mahsur kaldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın ikinci katından düştükten sonra kafe tentesinde mahsur kalan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bir binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Alican A. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

Alican A.'nın binanın altındaki kafenin tentesinde mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Yaralı Alican A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden sedyeyle alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.