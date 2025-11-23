BIST 10.923
Cezaevinde gıda zehirlenmesi: 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da açık ceza infaz kurumunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 171 hükümlü hastaneye sevk edildi.

Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda iddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. 

 Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu. 

 AMBULANSLA HASTANELERE KALDIRILDILAR

Zehirlendiğinden şüphelenilen 171 hükümlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rahatsızlanan hükümlülerin hayati tehlikelerinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

