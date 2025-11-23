Karara karşı çıkmıştı olay cevap geldi! Cumhur İttifakı'nda İmralı tansiyonu

TBMM'de terörsüz Türkiye sürecini yürüten komisyondan çıkan İmralı ziyareti kararı çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'nin karara karşı çıkışı gündeme damga vururken MHP'den kendisine sert bir yanıt geldi. MHP'li Özdemir, Destici'ye "Kimler sizi yönlendiriyor? Cumhur İttifakı’na karşı sizi nasıl bir oyunda kullanıyorlar?" diye sorarak yüklendi.

Türkiye'nin gündeminde "İmralı ziyareti" var. Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısında çıkan karar üzerine AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer milletvekili İmralı'yı ziyaret edip terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek.

DESTİCİ İMRALI KARARINA SERT ÇIKTI

CHP oylamaya katılmazken çekimser kalan Yeni Yol grubu da heyete üye vermeyecek. CHP'nin tepkisinin ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de sert bir çıkışa imza atmıştı. "'İmralı ile görüşme' üstü kapalı ve dolaylı bir bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan'ın 'ayağına gitme' teklifidir" diyen Destici şunları söylemişti:

"HİÇBİR BÜYÜK ÜLKE 1 NUMARALI HALK DÜŞMANIYLA BARIŞ YAPAMAZ"

"Ülkemiz mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş dünyanın en kanlı ve kahpe hain terör örgütünü kurmuş ve liderlik etmiş bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesi kabul edilemez; hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır. Hiçbir büyük ülke, “public enemy no.1” (1 Numaralı Halk Düşmanı) konumuna gelmiş biriyle barış yapamaz. Bu durum, ileride devlet ve topluma savaş ilan edeceklere cesaret verir."

DESTİCİ'YE MHP'DEN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

Destici'nin bu çıkışına Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen yanıt sert oldu. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Destici'ye "Resmî açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek “saygılar arz edip”, türlü talepler ve gerekçelerle bakanlık bakanlık dolaşırken maksadınız neydi? Şimdi değişen nedir?" diye sordu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Özdemir, Destici'ye tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhur İttifakı, Türkiye’nin millî birlik ve bütünlüğünü koruyarak, mütecaviz saldırılar karşısında Türk Milleti’nin yüksek irade ve hassasiyeti ile kurulmuştur.

Ülkemize yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf ederken, İ‘lây-ı Kelimetullah ülkümüzü hayata geçirmek ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek kararlılığındadır. Bu kutlu yolda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefimizde “devlet politikası” olan tüm resmî çabalarda Cumhur İttifakı’nın sergilediği yüksek gayret, Türkiye’yi küresel güç hedefine taşıma stratejisinin en önemli ayağıdır.

"CUMHUR İTTİFAKI’NA KARŞI SİZİ NASIL BİR OYUNDA KULLANIYORLAR?"

Durum böyleyken; resmî açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek “saygılar arz edip”, türlü talepler ve gerekçelerle bakanlık bakanlık dolaşırken maksadınız neydi? Şimdi değişen nedir? Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor? Türkiye ve millî hedeflerimiz için hiçbir sorumluluk ve yükün altına girmeden ne elde etme peşindesiniz? Kimler sizi yönlendiriyor? Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirmek için geçmişte dışarıdan aldıkları talimatlarla “gizli buluşmalar” yapan kesimlerle, bugün millî üniter yapımızı koruma kararlılığında olan Cumhur İttifakı’na karşı sizi nasıl bir oyunda kullanıyorlar? Kimlerle yan yana getirildiğinizin farkında mısınız? Terörün tamamen bitmesi, terör örgütünün kendisini feshetmesi sizi neden rahatsız etti?

Biz kimin ne olduğunu, nerede durduğunu, samimiyetini, aidiyetini, hissiyatlarını iyi biliyoruz.

Kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın; Türkiye millî birlik ve beraberliğini pekiştirip, teröre son vererek küresel bir süper güç olma hedefine mutlaka ulaşacaktır.

Yaşananlar karşısında sorumluluk üstlenecek irade ve kudretten mahrum olanların ise bu kutlu gelecekte milletimiz tarafından nasıl hatırlanacağını elbette tarih yazacaktır."