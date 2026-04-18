Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 9 oldu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şükrü Eroğlu, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şükrü Eroğlu, hakimlikte yeniden yapılan sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9'a çıktı.

Dün adliyeye çıkartılan dönemin Tunceli Valisi Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ise işlemleri devam ediyor.

8 zanlı tutuklanmıştı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
Muhabir:Muhammet Mutaf, Sidar Can Eren

Ataşehir Belediyesine rüşvet soruşturmasında 21 gözaltı kararı aralarında belediye başkanı da var
EuroLeague Women'da finalin adı Türkiye!
Fenerbahçeli futbolcular okul saldırısında ölenleri unutmadı
İran, Donald Trump'ın 'uranyum ABD'ye taşınacak' iddiasını yalanladı
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a tepki
Tedesco'dan beraberlik yorumu: Gerçekten inanılmazdı
İsrail'den Suriye ve Lübnan duyurusu! Netanyahu resmen itiraf etti
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Barış Yarkadaş'tan Gülistan Doku davası ile ilgili dikkat çeken iddia
Konyaspor, Antalya'da 2 golle güldü
Fenerbahçe 90+8'de yıkıldı
Trump: İran'la bir iki gün içinde nihai bir anlaşmaya varabiliriz
