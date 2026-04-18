Milli satranç oyuncusu Feyza Keskin kayıptı! İnşaat alanında cansız bedeni bulundu

Isparta'da, dün sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan lise öğrencisi ve Milli satranç oyuncusu 16 yaşındaki Feyza Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Feyza'nın kesin ölüm nedeninin otopsiyle netleşeceği öğrenildi

Isparta'da yürek yakan olay, dün Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki Feyza, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı.

Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





MİLLİ SATRANÇ OYUNCUSUYDU

16 yaşındaki Feyza, milli satranç oyuncusuydu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada "Milli sporcumuz Feyza Keskin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kıymetli sporcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Feyza Keskin'in cenazesinin, öğle namazına müteakip Burdur'daki Kozluca köyüne defnedileceği bilgisi verildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre 2010 doğumlu Feyza'nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Satranç milli takım sporcusu Keskin'in ölümü sonrası Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği tarafından taziye mesajı yayımladı. 'Acı kaybımız' başlıklı mesajda, "İlimiz milli sporcumuz Feyza Keskin’in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak da sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Ocak mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencimiz Feyza Keskin’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."