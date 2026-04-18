AB’den İsrail’e yaptırım hamlesi mi geliyor? Belçika ve İrlanda bastırıyor

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, 21 Nisan’da Lüksemburg’da yapacakları toplantıda aylar sonra ilk kez İsrail’e yönelik olası ticari ve siyasi yaptırımları yeniden görüşecek. Gazze’deki insani durum ve iki devletli çözüm vurgusu toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Abone ol

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 21 Nisan Salı günü Lüksemburg’da bir araya gelecek. Toplantıda Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında İsrail’e karşı yaptırımların yeniden ele alınacağı belirtildi.

Üst düzey bir AB yetkilisi, “Yaptırım seçenekleri halen masada bulunuyor. Salı günü tartışmanın nereye gittiğini göreceğiz” açıklamasında bulundu.

AB’nin, iki devletli çözümü temel çerçeve olarak korumaya odaklandığına işaret eden yetkili, Gazze’deki insani duruma yönelik somut yardımlar ile Filistin yönetimine destek sağlanmasının öncelikli olduğunu, aynı zamanda AB’nin elindeki araçlarla siyasi ve insani alanda angajmanını sürdürmek istediğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklara göre, önceki toplantılarda da İsrail’e karşı ticari tedbirler alınmasını savunan Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve İspanya, bu konuyu yeniden gündeme taşıyacak ve başka üye ülkeler de destek verecek.

Rafa kalkan yaptırım seçenekleri

AB Komisyonunun 2025'te hazırladığı tedbirler arasında İsrail’in AB’nin bilim programı Horizon Europe’tan çıkarılması, aşırı sağcı İsrailli siyasetçiler Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’e ve Batı Şeria’daki şiddetten sorumlu İsrailli yerleşimcilere yaptırımlar yer alıyor.

Tüm bu tedbirler, Ekim 2025'teki ateşkesin ardından rafa kalkmıştı.

Diğer yandan Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında 1 milyonun üzerinde imza toplanarak AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması da gündeme taşındı.

Bu tür yaptırımların bir kısmı için üye ülkelerin oy birliği gerekirken, daha önce Viktor Orban liderliğindeki Macaristan hükümeti, bu adımları veto etmişti.

Almanya ve İtalya'nın da tutum değiştirmesi gerekiyor.