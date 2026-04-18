Gıda güvenliğinin çöktüğü Gazze’de ekmek krizi yaşanıyor

İsrail’in soykırımın ardından sağlanan ateşkese rağmen sürdürdüğü abluka altında kalan Gazze Şeridi’nde, insanlar ailelerine bir parça ekmek bulabilmek için çaresizce mücadele ediyor.

Abone ol

Gazze Şeridi’nde iki yıl süren ağır bombardımanın ardından sağlanan ateşkese rağmen temel gıda ürünlerinin girişini de kısıtlayan sıkı ablukasını sürdüren İsrail ordusu, saldırı ve ihlalleriyle sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail’in saldırılarında evlerini kaybederek yerlerinden edilen Filistinliler, yoksulluğun ağır yükü altında ezilen aileleri için birkaç parça ekmek alabilmek adına saatler süren kuyruklarda bekliyor.

Tel Aviv yönetiminin sınır geçişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi’ne giren un miktarı ciddi şekilde azalırken, bölgede yaşanan ekmek krizi son haftalarda daha da derinleşti.

AA muhabirine konuşan Filistinli yerel kaynaklar da fırınların çalışması için gerekli yakıtın temin edilememesi nedeniyle Gazze Şeridi’nde ekmek krizinin her geçen gün daha da ağırlaştığını vurguluyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, son haftalarda derinleşen ekmek krizini, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkezi Mutfak (World Central Kitchen-WCK), Dünya Gıda Programı (WFP) ve bazı diğer kuruluşların günlük un desteğini kesmesine bağladı.

Medya Ofisinin 12 Nisan tarihli açıklamasında, WCK'nın daha önce günlük 20 ila 30 ton arasında sağladığı un desteğini tamamen kestiği, WFP'nin ise günlük un desteğini 300 tondan 200 tona düşürdüğü, bazı kuruluşların da Gazze Şeridi’ndeki ekmek ve un yardımlarını durdurduğu belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarından bu yana Filistinlilerin büyük bölümü, uluslararası yardım kuruluşlarının sağladığı ekmeğe bağımlı hale geldi.

Gazze'de gıda güvenliği yok

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) 10 Nisan’da yayımladığı raporda, Gazze Şeridi’ndeki yaşam koşulları “vahim” olarak nitelendirildi.

Raporda, bölgede yaşayan ailelerin büyük bölümünün yerinden edildiği ve insani yardımlara muhtaç şekilde hayatta kalmaya çalıştıkları belirtildi.

Mart ayının başından itibaren Gazze Şeridi’nde bazı temel ürünlerin ciddi şekilde azaldığı ve fiyatlarının arttığı vurgulanan raporda, 25 kilogramlık un çuvalının fiyatının 30-50 şekelden 75 şekele yükseldiği kaydedildi.

BM Dünya Gıda Programı’nın daha önce yayımladığı raporda, Gazze Şeridi’nde 37 bini hamile veya emziren kadın, 100 bini çocuk olmak üzere toplam 1,6 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Raporda, bu sayının Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 77’sine karşılık geldiği vurgulanırken, bölgedeki fırınlara un tedarik edildiği ve perakendecilerle işbirliği yapılarak en yoksul ailelerin ekmeğe erişiminin sağlanmasına katkı sunulduğu aktarıldı.

"Açlık, savaş ve bombardımandan daha zor"

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinin Zeytun Mahallesi’nden Rimal bölgesinde bir çadıra sığınan İbrahim Kındil, AA’ya yaptığı açıklamada, 9 kişilik ailesine birkaç ekmek alabilmek için uzun mesafeler yürümek zorunda kaldığını söyledi.

Saatlerce kuyrukta bekledikten sonra yalnızca 2,5 kilogramlık bir poşet ekmek alabildiğini belirten Kındil, bunun kalabalık ailesinin günlük ihtiyacını karşılamaya yetmediğini vurguladı.

Fırınlardaki ekmeğin hem sınırlı hem çok pahalı olduğunu ifade eden Kındil, bu nedenle çoğu zaman satın alamadıklarını dile getirdi.

Çocuklarının karnını doyurabilmek için her gün aynı çileye katlandığını anlatan Kındil, İsrail’in iki yıl süren saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nde ne ekonomik imkan ne de iş fırsatı kaldığını kaydetti.

Bölgede paranın neredeyse kalmadığını, bu yüzden insanların kendi imkanlarıyla yiyecek temin edemediğini belirten Kındil, yaşanan açlık felaketini şu sözlerle dile getirdi:

"Açlık, savaş ve bombardımandan daha zor. Bugün tam anlamıyla bir felaket yaşıyoruz."

Gazze'de ekmek üretimi azaldı

Gazze’deki hükümetin Medya Ofis Müdürü Sevabite ise AA’ya yaptığı açıklamada, "İsrail’in başta un olmak üzere temel gıda maddelerinin girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi’nde gıdaya erişim giderek zorlaşıyor. Bölgenin günlük un ihtiyacı 450 ton olmasına rağmen ulaşan miktar 200 tonu geçmiyor." dedi.

Sevabite, bu durumun Gazze Şeridi’nde ekmek üretimini ciddi şekilde azalttığını, faaliyet gösterebilen sınırlı sayıdaki fırının ise ihtiyacın yalnızca bir kısmını karşılayabildiğini belirtti.

Hükümetin Medya Ofisine göre, bölgede halihazırda çalışan 30 fırın günde 133 bin poşet ekmek üretiyor; bunun 48 bini ücretsiz, 85 bini ise sübvanse edilerek halka ulaştırılıyor.

İnsani yardım akışındaki azalma ve İsrail’in ateşkes kapsamında tır girişine izin vermemesi nedeniyle krizin daha da ağırlaştığını vurgulayan Sevabite, mevcut durumun sürmesi halinde ekmek tedarik sisteminin tamamen çökebileceği uyarısında bulundu.

Sevabite, gıda yardımının ihtiyaçlara uygun şekilde ulaştırılması, insani anlaşmalara uyulması ve krizin derinleşmemesi için acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Medya Ofisine göre İsrail, Ekim 2025’te ilan edilen ve günlük 600 kamyonun girişini öngören insani protokole uymadı. Bu nedenle Gazze’ye ulaşan temel ihtiyaç malzemeleri, savaş öncesi seviyenin yüzde 38’ine bile ulaşamıyor.