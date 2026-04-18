Kabe'nin örtüsü, her yıl hac mevsiminde yapılan uygulama kapsamında 3 metre yukarı kaldırıldı

Suudi Arabistan’da yetkililer, hac sezonu hazırlıkları kapsamında Kabe'nin örtüsünün alt kısmını 3 metre yukarı kaldırdı

Suudi Arabistan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hac sezonu hazırlıkları kapsamında Kabe'nin örtüsünün alt kısmının 3 metre yukarı kaldırıldığı belirtildi.

Başkanlığın açıklamasında, çalışmaların örtünün alt bölümlerinin sökülmesi, köşe kısımlarının ayrılması ve ardından 3 metre yüksekliğe kaldırılarak sabitlenmesini kapsadığı kaydedildi.

Beyaz koruyucu kumaşın yerleştirildiği ve kandillerin yeniden yerlerine monte edildiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık iki saat süren işlemin, 34 uzman tarafından titizlikle yapıldığı dile getirildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın, özellikle hac döneminde yoğunlaşan tavaf sırasında örtünün zarar görmesini ve temas edilmesini önlemek amacıyla her yıl yapıldığına işaret edildi.

Kaldırılan bölümün, tüm yönlerden yaklaşık 2 metre genişliğinde beyaz pamuklu kumaşla kaplandığı, bunun da hacı adaylarının ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için alınan yıllık tedbirler arasında yer aldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
BİK Genel Müdürü Çay: “İçerik üreticisinin hakkını koruyan adil bir sistem inşa edilmeli”"
BİK Genel Müdürü Çay: “İçerik üreticisinin hakkını koruyan adil bir sistem inşa edilmeli”"
Milli satranç oyuncusu Feyza Keskin kayıptı! İnşaat alanında cansız bedeni bulundu
Milli satranç oyuncusu Feyza Keskin kayıptı! İnşaat alanında cansız bedeni bulundu
ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi tekrar Orta Doğu'da konuşlandırıldı
ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi tekrar Orta Doğu'da konuşlandırıldı
AB’den İsrail’e yaptırım hamlesi mi geliyor? Belçika ve İrlanda bastırıyor
AB’den İsrail’e yaptırım hamlesi mi geliyor? Belçika ve İrlanda bastırıyor
İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi
Valilik açıkladı: Şanlıurfa’da okullara ek güvenlik tedbiri
Valilik açıkladı: Şanlıurfa’da okullara ek güvenlik tedbiri
İran lideri Hamaney'den mesaj: Yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır
İran lideri Hamaney'den mesaj: Yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den 'Yedisu' uyarısı!
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den 'Yedisu' uyarısı!
İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
Elazığ'da kaçak silah ticareti operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Elazığ'da kaçak silah ticareti operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı! Aracında silah bulunmuştu
Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı! Aracında silah bulunmuştu
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Divan Kurulu'nda esti gürledi: Bu Sidiki Cherif'i kim aldı ya
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Divan Kurulu'nda esti gürledi: Bu Sidiki Cherif'i kim aldı ya