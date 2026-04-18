Suudi Arabistan'dan hac duyurusu: Uymayanlara 1,2 milyon ceza uygulanacak

Suudi Arabistan, Hac vizesi olmadan Harem bölgesine giren kişilerin 100 bin riyal (yaklaşık 1,2 milyon TL) para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Abone ol

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı hac ibadeti için izin alınmasını zorunlu talimatlara uymayanlara ilişkin cezaları duyurdu. Yayınlanan duyuruda şu kurallar açıklandı:

İzin belgesi olmadan Hac ibadetini yerine getirenler veya teşebbüs edenler ve Zilkade ayının ilk gününden Zilhicce ayının 14. gününe kadar olan dönemde herhangi bir vize türüyle Mekke’ye veya Harem bölgesine girmeye çalışan, giren ya da buralarda kalan kişiler için 20 bin riyal (yaklaşık 240 bin TL) para cezası uygulanacağı bildirildi.

100 BİN RİYAL (YAKLAŞIK 1,2 MİLYON TL) CEZASI VAR

Bakanlık açıklamasında hac vizesi olmadan hac ibadetini yerine getiren veya getirmeye teşebbüs eden kişiler ile bu kişilere yardım edenlerin 100 bin riyal (yaklaşık 1,2 milyon TL) cezaya çarptırılacağı; ayrıca ihlale karışan kişi sayısı arttıkça bu cezanın artacağı belirtildi. Söz konusu yaptırıma ihlalde bulunan kişileri Mekke ve kutsal bölgelere taşıyan veya taşımaya teşebbüs eden kişiler ve bu kişilere otel, apartman, özel konut ve benzeri yerlerde konaklama sağlayanlar da dahil.

10 YIL GİRİŞ YASAĞI UYGULANACAK

İzin kurallarını ihlal edenlerin sınır dışı edileceği ve 10 yıl boyunca ülkeye giriş yasağı uygulanacağı duyuruldu.