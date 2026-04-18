Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı! Aracında silah bulunmuştu

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı! Aracında silah bulunmuştu

Narin Güran cinayeti kapsamında tutuklu bulunan ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar da tutuklandı. Bahtiyar'ın aracında 2 adet silah bulundu.

DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından sanık Nevzat Bahtiyar, yeniden yargılandığı davada "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırıldı.

OĞLU DA TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; Narin Güran davasında duruşmaya ara verildiğinde her iki aile üyeleri de duruşma salonundan çıkarıldı. Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar adliyeden çıktıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan incelemede 2 adet tabanca ele geçirildi. Polis 3 kişiyi gözaltına alınarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.
Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Divan Kurulu'nda esti gürledi: Bu Sidiki Cherif'i kim aldı ya
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Divan Kurulu'nda esti gürledi: Bu Sidiki Cherif'i kim aldı ya
İçişleri Bakanlığı'ndan 20 il için 'sağanak' uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 20 il için 'sağanak' uyarısı
Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü! 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü! 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
İran-ABD müzakereleriyle ilgili kritik gelişme İran basını duyurdu
İran-ABD müzakereleriyle ilgili kritik gelişme İran basını duyurdu
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Luxera GYO'dan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirme
Luxera GYO'dan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirme
Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar 293 milyon lira
Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar 293 milyon lira
Hürmüz krizi sonrası yenilenebilir enerjinin değeri arttı
Hürmüz krizi sonrası yenilenebilir enerjinin değeri arttı
ABD’den Irak’taki İran bağlantılı milis komutanlarına yaptırım
ABD’den Irak’taki İran bağlantılı milis komutanlarına yaptırım
İran deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
İran deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
SGK açıkladı: Yemek yardımında yeni sınır
SGK açıkladı: Yemek yardımında yeni sınır
Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: ''Bölgeler arasında tercih yapmak zorunda değiliz''
Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: ''Bölgeler arasında tercih yapmak zorunda değiliz''