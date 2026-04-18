İçişleri Bakanlığı'ndan 20 il için 'sağanak' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 18 Nisan için 20 ilde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sağanakların sel, su baskını, dolu ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği belirtilirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede etkili olması beklenen sağanak yağışlar için İçişleri Bakanlığı uyarıda bulundu. Özellikle Güneydoğu ve Akdeniz ile Ankara çevresinde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Bakanlığın açıklamasına göre Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın batısı ve Batman’ın güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın kuzeyinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara çevrelerinde görülecek sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Mersin ve Adana çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bakanlık, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve toz taşınımına bağlı çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi. Açıklamada, yetkili kurumların uyarılarının mutlaka dikkate alınması gerektiği vurgulandı.