Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düştü! 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir okul bahçesinde bulunan ağaca yıldırım isabet etmesiyle meydana gelen trajik olayda, yaşları 13 ve 14 olan iki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirirken bir çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi yasa boğan bu acı kazanın ardından yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çiçeközü mezrasında, yerel bir ilkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım düşmesi sonucu büyük bir trajedi yaşandı.
KUZENLERDEN İKİSİ HASTANEDE VEFAT ETTİ
Kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan ağacın altına K.Y. (14), S.Y. (15) ve M.Y. (16) yağmurdan korunmak amacıyla sığındı.
Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu kuzen oldukları öğrenilen 3 çocuk da ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y. ve S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI
Görgü tanığı Zülfikar Kınık, sabah hayvanlara yem verirken 2-3 kere şimşek çaktığını belirterek, "Sonra baktım okulun yanında ses geliyor. Çocuğumu gönderdim. Çocuklar, 'baba üç kişi, yerdeler' dedi. Herhalde okulu temizlemeye gelmişlerdi. Amca oğulları. Başka köyden bizim köye temizlemeye geliyorlar. Gittiğimde köylüler Ergani Devlet Hastanesine götürmüştü" dedi.
Olayı haber alan aile fertleri sinir kirizi geçirdi.