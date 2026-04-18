İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, iş insanı İnan Kıraç’ın evlendiği tarihte "fiil ehliyetine sahip olmadığı" gerekçesiyle yerel mahkemece verilen evlilik iptali kararını hukuka uygun buldu. Kararda, Kıraç’ın evlenme akdi sırasında ayırt etme gücünden yoksun olduğunun Adli Tıp raporuyla tescillendiği vurgulandı.

Türk sanayi dünyasının duayen isimlerinden İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki hukuki ihtilafta, "evliliğin iptali" davası istinaf aşamasında kesinleşti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nin daha önce verdiği iptal kararını hem usul hem de esas yönünden yerinde bularak tarafların istinaf başvurularını reddetti.

HUKUKİ SÜRECİN ARKA PLANI

Dava süreci, İpek Kıraç’ın 20 Aralık 2024 tarihinde Emine Alangoya ile evlenen babasının, bu kararı aldığı sırada akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia etmesiyle başlamıştı. İpek Kıraç, babasının fiil ehliyetinin bulunmadığını öne sürerek evliliğin mutlak butlanla (geçersizlik) iptali için yargıya başvurmuştu.

ADLİ TIP RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU

Yargılama safhasında en dikkat çekici kanıt, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sağlık raporu oldu. Raporda şu tespitlere yer verildi:

Fiil Ehliyeti Yoksunluğu: İnan Kıraç’ın evlendiği tarihte hukuki sonuç doğuracak kararlar alma yetisinin (fiil ehliyeti) bulunmadığı belirtildi.

Vasi Tayini Şartı: Sanatçının kendi işlerini idare edemeyecek durumda olduğu ve bir vasi tarafından temsil edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu rapor doğrultusunda mahkeme, önce geçici vasi atamış, ardından Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi süreci kalıcı vasi tayini ile sonuçlandırmıştı. 18 Temmuz 2025 tarihinde ise aile mahkemesi evliliğin iptaline hükmetmişti.

İSTİNAF: "KARARDA HATA YOK"

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin hükme etki edecek tüm delilleri titizlikle topladığını ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun hareket ettiğini belirtti. Dairenin gerekçeli kararında; Kıraç’ın evlenme sırasında ayırt etme gücünden yoksun olduğunun teknik olarak saptandığı, dolayısıyla evliliğin iptali kararının kanuna uygun olduğu aktarıldı.

