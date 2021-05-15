Göztepe- Beşiktaş Süper Lig şampiyonluk maçı (11'ler)

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkıyor. Derbi mağlubiyeti ardından da Karagümrük karşısında şok yenilgi alarak üst üste hatalar yapan Kartal; kendisini puan olarak yakalayan Galatasaray'ın averaj farkını kapatmasına izin vermeden Göztepe karşısında kazanıp şampiyon dönmek istiyor. Şampiyonluk gününde tüm detaylar ve kritik anlar canlı yayınla İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 42'nci haftasında lider Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Saat 20:30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Ligde 81 puanı ve 44 averajı bulunan Beşiktaş son haftaya, şampiyonluk yarışındaki takipçileri Galatasaray'ın averajla (42), Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde girdi.
11'ler:
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic
Beşiktaş: Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin