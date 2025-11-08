Göztepe, 3 puanı 3 dakikada kaptı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 52. ve 55. dakikalarda Juan Santos kaydetti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 2-0 kazandı.
Konuk ekibin gollerini 52 ve 55'te Juan Santos kaydetti.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 22'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.