Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü olan "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarının ardından "TC-TUR" uçağıyla İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün uğurladı.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden heyet de İstanbul'a geldi.