Trabzonspor evinde Alanyaspor engelini aşamadı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştığı maçta 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Mücadelede Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Paul Onuachu, Alanyaspor'un golünü de 73. dakikada Ianis Hagi kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 25'e yükselterek zirve takibini sürdürürken Alanyaspor, puanını 15'e çıkardı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

TRABZONSPOR 1 - 1 ALANYASPOR

90'Trabzon'da karşılaşma 1-1 sona erdi.

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

73'GOL! Hagi muhteşem bir gol attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hagi, sol ayağıyla topu kalecinin sağından doksana gönderdi ve skora eşitlik geldi.

58'Makouta'nın ceza sahası içinden vuruşu yandan auta gitti.

55'Sol kanattan ceza sahasına giren Ui-Jo'nun vuruşunu Onana çıkardı.

46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

41'Alanyaspor tehlikeli geldi. Ceza sahası yayı üstüne düşen topa Hagi vurdu top üstten auta gitti.

32'Alanyaspor'da oyuncu değişikliği yapılacak.

29'Zubkov'un pasında ceza yayında topu alan Olaigbe, rakibinden sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ama hakem oyunu devam ettirdi.

25'Alanyaspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Elia, rakibinin üzerine üzerine gitti ve sağ ayağıyla ortasını içeri çevirdi. Trabzonspor savunmasında Okay'dan kritik bir dokunuş geldi, meşin yuvarlak da kaleci Onana'da kaldı.

23'Zubkov, sağ iç boşlukta topu aldıktan sonra merkeze pasını gönderdi. Ceza sahası dışında topu alan Folcarelli, sol ayağıyla şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

19'Sağ kanattan çizgiye inen Hadergjonaj, içeri orta denemesinde bulunacakken araya Oulai girdi. Korner.

15'GOL! Trabzonspor, Onuachu ile maçta 1-0 öne geçti. Olaigbe'nin pasında çok şık bir dönüşle ceza sahasına giren Nijeryalı golcü, top ayağından aşarken vuruşunu yapmayı başardı ve takımını karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

10'Trabzonspor Onuachu ile gole yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topta altıpas üzerinden şut deneyen Onuachu'nun topuna savunma ayak koydu. Yükseklik kazanan top daha sonra tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

8'Trabzonspor gole yaklaştı. Sol çaprazda Olaigbe, önüne düşen topun gelişine sert vurdu. Top yandan çok az farkla dışarı gitti.

4'Alanyaspor, soldan etkili geldi. Ceza sahası içine giren Ianis Hagi, kale sahasına ortasını yerden çevirdi ancak bu topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

1'Trabzon'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Baniya, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Folcaralli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Meschack.