Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fidan sahiplenme çağrısı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında yaptığı paylaşımda vatandaşları ormanların korunması ve yeni fidanların toprakla buluşturulması için dayanışmaya davet etti.
Kampanyanın resmi sitesi gelecegenefes.gov.tr üzerinden isteyen herkes, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında dikilmek üzere 70 TL karşılığında fidan sahiplenebiliyor.
İşte bakanlıktan yapılan o paylaşım:
Bir paylaşım, binlerce yüreği harekete geçirebilir. Bugün senin desteğin, hem ormanları hem de canlıları kurtarabilir.🦌💚 Haydi, el ele verelim. Daha fazla kişiye ulaşalım. Yeşil Vatanımıza nefes olalım.🌳 👉https://t.co/dMW4y9l3gO #YeşilVatanSeferberliği— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 8, 2025