İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 Mısır uyruklu işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İnşaat işçilerini taşıyan H.H. yönetimindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

