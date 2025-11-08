İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 Mısır uyruklu işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Abone ol
İnşaat işçilerini taşıyan H.H. yönetimindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.