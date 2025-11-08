BIST 10.925
Montella'dan sürpriz davet! 26 yaşındaki oyuncu 2 yıl sonra Milli Takım'da

Başakşehir'in 26 yaşındaki futbolcusu Yusuf Sarı, 2023'ten sonra ilk kez A Milli Takım'a çağırıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçlarında 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan ve 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın davet ettiği oyuncular arasında sürpriz bir futbolcu da yer aldı.

Başakşehir formasıyla etkili bir performans gösteren Yusuf Sarı, yeniden A Milli Takım kadrosuna alındı. 

Son olarak A Milli Takım'ın 21 Kasım 2023'te EURO 2024 Elemelerinde Galler'le oynadığı maçta sahada olan Yusuf Sarı iki yıl aranın ardından yeniden ay-yıldız ekibin aday kadrosunda yer buldu.

