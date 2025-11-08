BIST 10.925
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi sözleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ya da 16 takım arasında yer alarak hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Başkan Özbek, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Boğaziçi Spor Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan sarı-kırmızılı futbol takımının turnuvadaki performansını ve hedeflerini değerlendiren Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi, çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. Hedeflerimiz hep yüksek. İlk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. İlk 8'de veya ilk 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Gevşemeden ve konsantrasyonu kaybetmeden bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolda doğru transferlere imza attıklarını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın en başarılı olduğu noktalardan biri yaptığı transferler. Takımı muhafaza ettik. Başarılı bir takım kurduk. Çıtayı da çok yükselttik. Türk futbolunun en yüksek maliyetli transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik yapısının bu transfer için uygun olmadığına dair eleştiri aldık. Galatasaray'ın geldiği ekonomik seviye bu transferleri yapmak için müsait. Sürdürülebilir bir finansal yapı yakaladık. Bu yapıyı bozacak hiçbir faaliyetin içine girmiyoruz. Özellikle Avrupa'da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için gerekeni yapacağız." diye konuştu.

"Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz"

Dursun Özbek, faaliyet dışı gelirler sayesinde finansal yapıyı önemli bir noktaya getirdiklerini aktardı.

2022'de ikinci kez başkanlığa seçildikten sonra 3 ana başlıkta hedef koyduklarının altını çizen başkan Özbek, şu görüşleri paylaştı:

"Birincisi finansal yapıyı düzeltmek. Faaliyet dışı gelirlerle finansal yapıyı bir yere getirebileceğimizi gördük ve yaptık. İkinci husus tesisleşme. Maalesef Galatasaray tesisleşmede yeteri kadar aktif olmadı. İkinci hedef tesisleşmeyi tamamlamak. Üçüncü hedef olarak da sportif başarıyı koyduk. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz. Finansal boyutuna ulaştığımızı düşünüyorum. Futbolu Kemerburgaz'a taşıdık. Diğer branşlar için inşaata başlayacağız. Finansal yapının sürdürülebilir olmasını ve tesisleşmeyi tamamladığımız gün beni ve yönetimimi başarılı kabul edeceğim."

"NBA Avrupa'nın içinde olacağız"

Başkan Özbek, NBA Avrupa projesinde yer alacaklarını belirtti.

NBA'in bu projeyle ilgili Galatasaray'ı İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiğini anlatan Dursun Özbek, "Görüşmede 'NBA Avrupa'yı kuracaksınız, niye Galatasaray'ı çağırdınız? dedim. İki şeyden etkilendiklerini söylediler. Basketbol salonu projemizin ilgilerini çektiğini söylediler. Daha da önemlisi 2024-2025 sezonu sonunda şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yaptığımızı, 1 milyon taraftarın yağmur altında oyuncuların kupayı kaldırmasını izlemek için bir araya geldiğini belirttiler. Bu kadar büyük taraftar kitlesine sahip bir kulübün NBA Avrupa projesinin içinde olması çok önemli dediler. Salon projesine de destek vereceklerini söylediler. NBA Avrupa'nın içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

