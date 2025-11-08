Cumhurbaşkanı erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Günü Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.