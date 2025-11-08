BIST 10.925
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Zafer Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü olan 8 Kasım Zafer Günü’nde Bakü’de düzenlenen törenlere Türkiye’nin üst düzey katılım sağladığını açıkladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte yer alırken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi geçit törenine katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

“Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü’de görkemli kutlama töreni gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törenlere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi de katıldı. Geçit töreninde kahraman komandolarımız da yer alarak Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi selamladı. Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar da selamlama uçuşu gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

