Özgür Özel: Böyle giderse Diyanet'i eskisinden ayırırım

Ordu'da konuşan ve cuma günü hutbeyi dinlediğinde memnun olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Cuma hutbesinde vefayı konuşuyor ve derli toplu siyasete girmeyen, kadınları rencide etmeyen, gençlerin özgürlüğüne karışmayan doğru bir şekilde herkesi kucaklayan hutbeler okunuyor" dedi.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten ve de casusluktan tutuklanmasının ardından mitinglerine devam ediyor. 

Bugün Ordu'da konuşan Özel, cuma namazı sonrası dinlediği hutbeden bahsetti ve çok memnun kaldığını söyledi.

Daha önce yeni Diyanet İşleri Başkanı olan Safi Arpaguş'u da ziyaret edeceğini söyleyen Özel, bu kez "Eski Diyanet ile yeniyi ayırırım." dedi. 

"ÖNCEKİ DÖNEM DİYANET'İN YAPTIKLARINI ELEŞTİRDİK"

Özel şöyle konuştu; 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bilhassa şunu söyleyeyim. Önceki dönem Diyanet'in yaptıklarını çok eleştirdik. Bu dönem Diyanet İşleri Başkanı, 29 Ekim'de Atamıza mevlit okuttu. Geldiği günden itibaren de hutbelere, cuma hutbelerine dün gittim.

CUMA HUTBESİNE ÖVGÜ

Cuma hutbesinde vefayı konuşuyor ve derli toplu siyasete girmeyen, kadınları rencide etmeyen, gençlerin özgürlüğüne karışmayan doğru bir şekilde herkesi kucaklayan hutbeler okunuyor.

Dedim ki böyle giderse ben bundan sonraki süreçte Diyanet'i eskisinden ayırırım. Buna dikkatle bakıyoruz.

"İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ"

Biz din görevlisinin işini en iyi şekilde yapmasını, en özgürce yapmasını, ibadet özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz, teminatıyız.

