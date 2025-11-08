BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  MAGAZİN

Trafikte bunu yapıyorsanız yandınız! Hem ehliyet hem paranız gidecek

Trafikte bunu yapıyorsanız yandınız! Hem ehliyet hem paranız gidecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte caydırıcılığı artırmak amacıyla cezalarda ciddi artışa gidildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası, ambulansa yol vermeyenlere 46 bin TL ceza, yarış yapanlara 2 yıl ehliyet geri alma, plakasında değişiklik yapanlara ise 140 bin TL ceza uygulanacak.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte caydırıcılığı artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla cezaların ciddi oranda artırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle hız yapan, makas atan, yarışan veya ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır yaptırımlar geliyor.

CNN Türk canlı yayınına katılan Yerlikaya, trafik güvenliği reformu kapsamında polis ve jandarmanın kullanacağı yaka kameralarının yıl sonuna kadar tüm birimlerde devreye alınacağını söyledi. Bu sistemin hem güvenlik güçleriyle vatandaş arasındaki iletişimi kayıt altına alacağını hem de denetimlerde caydırıcılığı artıracağını vurguladı.

"KAMERALAR ŞİKAYETLERİ YÜZDE 90 AZALTTI"

Yaka kameralarının kullanıldığı bölgelerde vatandaş şikayetlerinin büyük oranda azaldığını belirten Yerlikaya, "Vatandaş kamerayı görünce davranışlarına daha çok dikkat ediyor. Caydırıcı etkiyi artıracağız" ifadelerini kullandı.

YENİ CEZA TARİFESİ

Yerlikaya, 2024'te denetimlerin yüzde 50 artırıldığını ve yeni ceza oranlarını şöyle açıkladı:

Makas atan sürücülere: 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası.
Hız sınırını aşanlara: 30 ila 90 gün ehliyet geri alma.
Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere: 46 bin TL para cezası, 30 gün ehliyet iptali.
Yarış yapanlara: 46 bin TL ceza, 2 yıl ehliyet geri alma.
Plakasında değişiklik yapanlara: 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten men.

"GEREĞİ YAPILDI" UYGULAMASI GELİYOR

Bakan Yerlikaya ayrıca, vatandaşların trafik ihlallerini görüntüyle bildirebileceği "Gereği Yapıldı" adlı yeni uygulamayı duyurdu. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gönderdikleri görüntülerle ihlalleri anında iletebilecek; cezai işlemler kamuoyuyla paylaşılacak.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle yük ve yolcu taşımacılığında takograf ve taksimetre kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca kırmızı ışıkta kazaya neden olan sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle alınacak, belgeler geri verilmeden önce psikoteknik değerlendirme şartı getirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sahilde balık tutan vatandaşlar erkek cesedi buldu
İstanbul'da sahilde balık tutan vatandaşlar erkek cesedi buldu
Süper Lig 12. hafta: Trabzonspor ile Alanyaspor 3 puan için karşı karşıya
Süper Lig 12. hafta: Trabzonspor ile Alanyaspor 3 puan için karşı karşıya
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi sözleri
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi sözleri
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında soruları yanıtladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında soruları yanıtladı
BBP lideri Mustafa Destici: İsrail soykırım suçunu yalnız işlemedi
BBP lideri Mustafa Destici: İsrail soykırım suçunu yalnız işlemedi
Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'dan yeni kasko ürünü
Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'dan yeni kasko ürünü
Yunus Akgün ameliyat sonrası açıklama yaptı! Sahalara ne zaman dönecek?
Yunus Akgün ameliyat sonrası açıklama yaptı! Sahalara ne zaman dönecek?
Kastamonu'da anne-oğul ne oldu? Ekipler 6 gündür her yere bakıyor
Kastamonu'da anne-oğul ne oldu? Ekipler 6 gündür her yere bakıyor
MİT'ten siber casuslara operasyon: İstanbul ve Adana'da iki gözaltı
MİT'ten siber casuslara operasyon: İstanbul ve Adana'da iki gözaltı
Polisan Holding'den 2025'in 9 ayında 4,66 milyar lira konsolide gelir
Polisan Holding'den 2025'in 9 ayında 4,66 milyar lira konsolide gelir
MHP'li Büyükataman'dan net mesaj: Türkiye buna asla müsaade etmeyecektir
MHP'li Büyükataman'dan net mesaj: Türkiye buna asla müsaade etmeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi, Türk dünyası için büyük bir gurur vesilesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi, Türk dünyası için büyük bir gurur vesilesidir