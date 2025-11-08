Yunus Akgün ameliyat sonrası açıklama yaptı! Sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün fıtık operasyonu geçirdi. Akgün, ameliyat sürecinin başarıyla tamamlandığını, sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyledi. Yıldız futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü, futbolculardan Yunus Akgün'ün fıtık operasyonu geçirdiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yıldız futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ameliyat sürecim başarıyla tamamlandı. Bu süreçte yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim. Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar; ancak önemli olan, bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum."

TFF'den geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcu Yunus Akgün için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.