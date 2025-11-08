500 bin sosyal konut projesi başvuruları hafta başında başlıyor! 2 Yöntemle yapılacak...

500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Başvurular, yetkili banka şubeleri ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlk 5 gün boyunca başvurular, başvuru sahiplerinin kimlik numaralarına göre alınacak.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

"BAŞVURULAR İÇİN İKİ YÖNTEM VAR"

Paylaşılan infografikte başvuruların yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvuruların alınacağı kaydedildi.

E-DEVLET BAŞVURULARI İÇİN YOĞUNLUK TEDBİRİ

E-devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak. Başvurunun yapılacağı 10 Kasım'da TCKN'nin son rakamı '0' olan, 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da son rakamı '4', 13 Kasım'da son rakamı '6', 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK"

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Bu konutlar için 180 bin Türk Lirası peşinat ve aylık 6 bin 750 Türk Lirası taksit ödenecek.

İstanbul dışında 65 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin Türk Lirası. Bu konutlar için peşinat 220 bin Türk Lirası, aylık taksit ise 8 bin 250 Türk Lirası olacak. 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin Türk Lirası'na satılacak ve 265 bin Türk Lirası peşinat ile aylık 9 bin 938 Türk Lirası taksit ödemesi gerekecek.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Bu konutlar için 195 bin Türk Lirası peşinat ve aylık 7 bin 313 Türk Lirası taksit ödenecek. 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 450 bin Türk Lirası olup, peşinat 245 bin Türk Lirası ve aylık taksit 9 bin 188 Türk Lirası olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Bu konutlar için 295 bin Türk Lirası peşinat ve aylık 11 bin 63 Türk Lirası taksit ödenmesi gerekecek.

ÖZEL GRUPLARA KONTENJAN AYRILDI

Projede farklı gruplara özel kontenjanlar oluşturuldu. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan tahsis edildi. Üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanındı.

Eğer 18-30 yaş arası gençlerin anne veya babalarının sahip olduğu konut varsa projeye başvuramayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,

2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması

3- İkamet Şartı:

a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

b) İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

c) Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.

e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.

İLLERE GÖRE KONUT DAĞILIM

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. En fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."