POLİTİKA

BBP lideri Mustafa Destici: İsrail soykırım suçunu yalnız işlemedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail soykırım suçunu yalnız işlemedi, başta Amerika olmak üzere Almanya da İngiltere de Fransa da buna ortak oldu." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen "İç Anadolu Bölge Eğitim Toplantısı"nın açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Konuşmasında, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında, Türk devletinin güçlü bir şekilde tarih sahnesinde yer almasını sağlayan o günün komutanlarına, şehitlerine ve gazilerine rahmet dileyen Destici, "Kurtuluş Savaşı'mızın muzaffer komutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'inci seneidevriyesinde saygıyla ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutlayan Destici, şehitleri rahmetle andı.

Destici, İstanbul Başsavcılığı tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu ve 37 kişi hakkında soykırım suçu işledikleri sebebiyle yakalama kararı çıkartılmasına ilişkin, kararı çıkartan İstanbul Başsavcısı ve altında imzası olan tüm savcıları tebrik etti.

Destici, "Savaşa destek veren herkesi bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye başından beri asil ve kararlı bir duruş sergiledi. Elbette ki bu duruş başta İsrail olmak üzere İsrail'e destek veren Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı devletleri rahatsız etti. Bir kez daha söylüyorum, İsrail bu soykırım suçunu yalnız işlemedi, başta Amerika olmak üzere Almanya da İngiltere de Fransa da buna ortak oldu." ifadelerini kullandı.

