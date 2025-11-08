BIST 10.925
Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'dan yeni kasko ürünü

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, yeni kasko ürünü "KASKONOMIQ" modelini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Her Yaşa, Her Araca Kasko" mottosuyla sunulan ürün, küçük miktarda primlerle büyük oranda güvence sağlamayı hedefliyor.

Kasko sigortasını tüm araçlar için yeniden erişilebilir hale getirmek amacıyla Quick Sigorta ve Corpus Sigorta tarafından geliştirilen KASKONOMIQ, araç veya sürücü yaşı sınırlaması olmadan, neredeyse trafik priminin dörtte biri bir bedele, araç değerinin yüzde 75 ya da yüzde 85'ine kadar güvence veriyor.

Servis seçimi sınırlaması olmadan sunulan model, sadece kazaları değil, deprem, sel, yangın, terör, halk hareketleri ve diğer doğal afetleri de kapsıyor. Poliçeye dahil Quick Yardım Asistans hizmetleriyle çekici, kurtarma ve yılda bir kez 7 güne kadar ikame araç desteği de sunuluyor.

Uygun fiyatlı, esnek ve geniş kasko teminatlarını içeren yapısıyla acentelerin kasko pazarını yeniden canlandırmasına olanak tanıyan KASKONOMIQ, trafik sigortası yapılırken otomatik olarak sunulan teklif sayesinde bir tuşla veya tek başına satın alınabiliyor.

Öte yandan, Corpus Sigorta, söz konusu ürünü "KASKONOMİC" adıyla müşterilerle buluşturdu.

"Kasko sigortalı araç oranı çok düşük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye'de kasko sigortalı araç oranının hala çok düşük olduğunu belirtti.

Türkiye'de her dört araçtan yalnızca birinin kaskolu olduğuna değinen Yaşar, "Bu tablo, araç parkının giderek yaşlanmasıyla birleşince risk, sigortacılar yerine araç sahiplerinin üzerinde kalıyor. KASKONOMIQ modeliyle bu yapıyı dönüştürmek istiyoruz. Küçük primlerle büyük riskleri paylaşan, herkesin ulaşabileceği, sadeleştirilmiş bir kasko modeliyle sigortacılığı tabana yayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da her zaman sigortacılığı daha erişilebilir, yenilikçi ve müşteri odaklı hale getirme vizyonuyla hareket ettiğini aktardı.

KASKONOMIQ'in, bu vizyonun en güncel örneği olduğuna değinen Özsoy, "Artık kasko yaptırmak bir ayrıcalık değil, herkes için ulaşılabilir bir güvence. Araç yaşı veya marka değeri fark etmeksizin her sürücü, bu modelde kendi bütçesine uygun bir alternatif bulabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özsoy, ürünün uygun prim, geniş teminat, esnek muafiyet oranları ve asistans desteğiyle tam bir güvenlik paketi sunduğunu vurgulayarak, "Sigorta sadece bir poliçe değil, toplumun güvenlik ağı. KASKONOMIQ de bu anlayışın ürünü." ifadelerini kullandı.

