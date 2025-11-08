Faciada ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu! Kaçmaya çalışan iş yeri sahibi yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. 6 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin kaçma hazırlığı yapan iş yeri sahibi yakalandı, oğlu aranıyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diledi. Erdoğan açıklamasında; "Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN TUNÇ: 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLMİŞTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Bir Cumhuriyet Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.

KAÇMA HAZIRLIĞI YAPAN İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin harekete geçen polis ekipleri iş yeri sahibi K. O'yu Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O'nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O'nyn kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

