Korkunç olay! Denizde ceset bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyinde kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen bir ceset buldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ceset bulundu.

Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde bir cesetle karşılaştı.

Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin, 24 Ekim'de Ortakent açıklarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.

