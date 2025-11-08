Donald Trump yine tartışmalı bir talimatla gündemde: Şişmanlar ABD vizesi alamayacak

ABD'de yeni yayınlanan kılavuza göre, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi maliyeti yüksek sağlık sorunları “kamu yükü” gerekçesiyle vize engeli olabilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Perşembe günü yayınladığı yeni bir hükümet talimatı ile diyabet veya aşırı şişmanlık (obezite) gibi sağlık sorunları olan yabancı uyrukluların ABD’de yaşamak için vize başvurularının reddedilebileceğini duyurdu.

KFF Health News tarafından incelenen talimatname, vize memurlarına başvuru sahiplerini reddetmek için yaş, kamu yardımlarına bağımlı olma olasılığı ve sağlık durumu gibi çok daha geniş bir yetki alanı tanıyor.

Yeni kılavuzun temel dayanağı, sağlık sorunları olan kişilerin ABD kaynaklarına potansiyel bir yük, yani “kamu yükü” teşkil edebileceği endişesi. Bu adım, Trump yönetiminin yasal göçü kısıtlamaya yönelik agresif kampanyasının en yeni parçası olarak değerlendiriliyor.

VİZE MEMURLARINA "SAĞLIĞI SORGULA" TALİMATI

Uzmanlara göre, vize sürecinde tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların taranması ve aşı geçmişinin kontrolü standart bir uygulama olarak yürütülüyordu.

Ancak yeni kılavuz, çıtayı çok daha yükseğe taşıyor ve vize memurlarına başvuranın sağlık durumuna göre karar verme konusunda benzeri görülmemiş bir yetki veriyor.

Talimatta yer alan ifadeler şöyle:

Başvuranın sağlık durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, kanserler, diyabet, metabolik hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve akıl sağlığı sorunları... yüz binlerce dolarlık bakım gerektirebilir.

Belgede ayrıca astım, uyku apnesi ve yüksek tansiyona yol açabilen şişmanlık gibi durumların da “pahalı ve uzun vadeli bakım gerektirebileceği” gerekçesiyle dikkate alınması teşvik ediliyor.

"TÜM YAŞAM MASRAFINI KARŞILAYABİLİR MİSİN?"

Yeni talimat, vize memurlarından başvuranların ABD hükümetinin yardımı olmadan tüm tıbbi tedavi masraflarını karşılayıp karşılayamayacağını belirlemelerini istiyor.

SADECE BAŞVURAN DEĞİL AİLESİ DE MERCEK ALTINDA

Kılavuz, vize görevlilerine yalnızca başvuranın değil, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık durumunu da dikkate alma talimatı veriyor.

Talimatta şu soru yöneltiliyor:

Bakmakla yükümlü olunan kişilerden herhangi birinin, başvuranın işini sürdürebilmesini engelleyecek şekilde bakıma ihtiyacı var mı?