Kayseri'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza kesildi

Kayseri'nin Beyazşehir Mahallesi'nde drift yaparken görüntülenen sürücüye 83 bin 746 lira ceza kesildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücünün aracı trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyazşehir Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ehliyeti bulunmayan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 83 bin 746 lira para cezası kesti ve aracı trafikten menetti.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ekipler, Halef Hoca Caddesi'nde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira ceza kesti.

